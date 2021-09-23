МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в Петербурге 24 сентября

МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в Петербурге 24 сентября
Ветер будет дуть в юго-восточный направлении со скоростью 7-12 метров в секунду. Фото: Baltphoto

В прибрежных районах Северной столицы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

24 сентября, в пятницу, погода горожан не порадует. МЧС сигнализирует о дождях и сильном ветре.

При этом, осадки выпадут лишь местами и сильными не будут. Ветер обещают юго-восточный 7-12 метров в секунду.

МЧСники посоветовали жителям города подготовиться к непогоде. Так, следует убрать вещи, хранимые на балконе, поставить автомобиль в гараже или же не парковать ее под деревьями или железными конструкциями, которые могут рухнуть под силой ветра.

Вообще, 24 сентября в Петербурге жарко не будет, градусники не покажут более +9…+11 градусов тепла. ё

Выходные дни могут быть еще прохладнее — всего до 10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.

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