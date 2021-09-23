В Ленобласти на удаленку перевели почти 70 классов

В Ленобласти на удаленку перевели почти 70 классов
Школьные парты в некоторых учреждениях опустели. Фото: pixabay.com

Решение приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановки.

В Ленинградской области из-за эпидемиологической обстановки на удаленку перевели почти 70 классов. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов отметил, что закрываются не только классы в школах, но и группы в детских садах. На данный момент домой отправлены 973 человека.

В каких-то случаях удаленку ввели из-за коронавируса, а где-то из-за ОРВИ. При этом специалисты отмечают, что никакой катастрофы нет.

«Работаем так же, как и в прошлом году: отправляем класс на дистанционное обучение, если выявлено более двух заболевших»,

— сказала главный государственный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьников массово переводят на «удаленку»: Петербургу грозит новая вспышка коронавируса?

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