В Петербурге вечером зафиксированы шестибалльные пробки

В Петербурге вечером горожане встали в пробки. Фото: "Яндекс.пробки"

В Петербурге вечером горожане встали в пробки. Фото: "Яндекс.пробки"

На часах только 17:30, но в в разных районах Петербурга уже зафиксировано заторы. Жители Северной столицы скоро начнут возвращаться с работы домой.

Загруженность на городских трассах в среду, 23 сентября, выросла до шести баллов. Кроме этого, в некоторых частях города идут дожди. Скользкая дорога затрудняет движение транспорта.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 6 баллов. Только к 20:00 ситуация изменится, пробки станут уже четырехбалльными.

Красным отмечены участки на Садовой улице, Невском проспекте, набережной реки Фонтанки, Литейном проспекте, Арсенальной набережной, Литейном мосту, Воскресенской набережной, Коричной улице, Индустриальном проспекте, Шафировском проспекте, проспекте Культуры, проспекте Энгельса, Московском проспекте, Дворцовом проезде, на набережной Макарова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в Петербурге 24 сентября.