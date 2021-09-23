В армию этой осенью отправятся 2,5 тысячи молодых петербуржцев

Призывная кампания начнется 1 октября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о приближающемся старте призывной кампании. Она начнется 1 октября – в армию этой осенью отправится около двух с половиной тысяч молодых петербуржцев. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что в апреле-июле отправка ребят из Северной столицы прошла успешно – призыв был выполнен на сто процентов. Примерно половина ребят, призванных этой осенью, будут проходить службу в режимных воинских частях. Более 17% должны быть с военно-учетной специальностью, и не менее 20% – иметь высшее образование.

Губернатор заверил, что большое внимание уделяется безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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