В армию этой осенью отправятся 2,5 тысячи молодых петербуржцев

В армию этой осенью отправятся 2,5 тысячи молодых петербуржцев
Осенний призыв в Санкт-Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Призывная кампания начнется 1 октября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о приближающемся старте призывной кампании. Она начнется 1 октября – в армию этой осенью отправится около двух с половиной тысяч молодых петербуржцев. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что в апреле-июле отправка ребят из Северной столицы прошла успешно – призыв был выполнен на сто процентов. Примерно половина ребят, призванных этой осенью, будут проходить службу в режимных воинских частях. Более 17% должны быть с военно-учетной специальностью, и не менее 20% – иметь высшее образование.

Губернатор заверил, что большое внимание уделяется безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев.

Александр Беглов армия новости СПб призыв


 

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