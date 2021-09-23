Актрису, пародировавшую генерала МВД Ирину Волк, арестовали

Женщине предстоит отсидеть десять суток и заплатить штраф в размере тысячи рублей.

В Уссурийске арестовали российскую актрису Ларису Кривоносову, которая снималась в популярном интернет-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Женщина пародировала официального представителя МВД России, генерала полиции Ирину Волк. Свои 10 суток она отсидит за решеткой не за это. Об этом пишет VL.ru.

Известно, что актрисе предъявили обвинения по по части 1 статьи 17.12 КоАП («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»). В суде женщина признала свою вину и раскаялась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян спародировал и унизил Бузову в своем Инстаграме. Давид Манукян продолжает бороться за свою карьеру, артист не сдается даже после волны негатива, которая обрушилась на него после расставания с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.