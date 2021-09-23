В Ленобласти растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

В инфекционных стационарах заняты 1 160 коек, их общее число составляет 1 484. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В инфекционных стационарах заняты 1 160 коек, их общее число составляет 1 484. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эпидемситуация с коронавирусом в Ленобласти становится более напряженной, растет заболеваемость и число госпитализаций пациентов с ковидом. В регионе разворачивают дополнительные койки.

Об этом сегодня сообщил глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Он отметил отчетливый рост больных, которые лечатся дома, а также рост пациентов, которым необходима госпитализация.

По его словам, накануне власти развернули дополнительные 115 коек. В инфекционных стационарах заняты 1 160 коек, их общее число составляет 1 484. На ИВЛ находятся в среднем 29-30 человек.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк добавила, что в сентябре власти увеличили уровень тестирования с 230-250 до 277-288. Она отметила, что эта цифра должна увеличиваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга не исключили, что ситуация с COVID-19 ухудшится.