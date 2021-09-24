Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек

Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек
В начале обнаружили восемь альпинистов, из которых трое — без признаков жизни, потом живыми нашли еще девять человек. Фото: Pixabay
На Эльбрусе погибло пятеро человек, а спасли 14 альпинистов.
Ранее поступила информация, что на высоте более пяти тысячи метров на Эльбрусе группа людей из 23 человек из-за плохой погоды попросила о помощи. Потом оказалось, что их было 19 человек. В начале обнаружили восемь альпинистов, из которых трое — без признаков жизни, потом живыми нашли еще девять человек. Об этом сообщает МЧС России.

Благодаря действиям спасателей удалось спасти 14 человек, их эвакуировали. Пять человек погибли. В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.

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Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек
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