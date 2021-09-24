Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек

Благодаря действиям спасателей удалось спасти 14 человек, их эвакуировали. Пять человек погибли. В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.