Избыток холестерина в организме замедляет рост ногтей на ногах

Избыток холестерина в организме замедляет рост ногтей на ногах
Высокий уровень холестерина повышает риск развития сердечных заболеваний. Фото: pixabay

Медленный рост ногтей на ногах может говорить об избыточном уровне холестерина в крови.

Рост ногтей при повышенном холестерине замедляется, потому что это способствует сужению сосудов и приводит к ограничению притока крови к ногам. Если человек занимается спортом, то в икрах появляются судороги. Об этом сообщает Daily Express.

Холестерин также приводит к онемению ног. У людей с повышенным уровнем этого снижение конечности всегда холодные. Также одним симптомом является активное выпадение волос. Высокий уровень холестерина повышает риск развития сердечных заболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правильное питание крайне полезно для здоровья. Так, популярный у жителей России овощ оказался очень эффективным в борьбе против тромбов и холестерина. В нем много нужных для здоровья полезных витаминов.

здоровье ноги сосуды средце холестерин


 

Новости партнеров
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Избыток холестерина в организме замедляет рост ногтей на ногах
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное ...
Родители девятилетней студентки МГУ подвели итоги первых 20 дней учебы в вузе
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек
В России предложили отменить карантин в 14 дней для экспатов
У неплательщиков в России могут начать изымать загранпаспорта
Иммунолог предупредил об опасности одновременного заболевания ОРВИ и COVID-19