Избыток холестерина в организме замедляет рост ногтей на ногах

Медленный рост ногтей на ногах может говорить об избыточном уровне холестерина в крови.

Рост ногтей при повышенном холестерине замедляется, потому что это способствует сужению сосудов и приводит к ограничению притока крови к ногам. Если человек занимается спортом, то в икрах появляются судороги. Об этом сообщает Daily Express.

Холестерин также приводит к онемению ног. У людей с повышенным уровнем этого снижение конечности всегда холодные. Также одним симптомом является активное выпадение волос. Высокий уровень холестерина повышает риск развития сердечных заболеваний.

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