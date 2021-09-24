На Петроградке загорелась четырехкомнатная коммуналка

На Петроградке загорелась четырехкомнатная коммуналка
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Петроградском районе Северной столицы.

Сегодня, 24 сентября, в пять часов утра поступила информация о пожаре по адресу: набережная Реки Карповки, дом 30. В четырехкомнатной коммунальной квартире загорелась комната. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Через сорок минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали четыре спецмашины и 19 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 23 сентября в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Пожарище загорелась нежилая постройка. Сообщение о возгорании поступило в 4:36 мск. Очевидцы заметили дым, идущий от нежилой постройки, и позвонили в экстренные службы. В ликвидации пожара участвовали четыре человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники.

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