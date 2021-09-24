ФНС начала рассылать налоговые уведомления гражданам

Уведомления отправят владельцам автомобилей земельных участков и объектов капстроительства за период владения в течение прошлого года. Фото: Рixabay

Уведомления отправят владельцам автомобилей земельных участков и объектов капстроительства за период владения в течение прошлого года. Фото: Рixabay

Федеральная налоговая служба стала рассылать россиянам налоговые уведомления за прошлый год.

Так, началась ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты гражданами России транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Всего отправят 67,1 млн таких уведомлений, из них больше половины — на бумаге по почте, треть — в электронном виде. Об этом сообщает ФНС.

Уведомления отправят владельцам автомобилей земельных участков и объектов капстроительства за период владения в течение прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков уладил налоговые споры с Минюстом США на сумму в один миллиард долларов. Документы об этом направили в суд Калифорнии, который ведет эти разбирательства. Так, стороны достигли соглашения, однако дополнительные условия сделки обсудят на заседании позже.