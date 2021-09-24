В Петербурге ожидается до +12 градусов в пятницу

В Петербурге ожидается до +12 градусов в пятницу
Остается надеяться, что ветреная погода разгонит облака. Фото: Baltphoto

В пятницу, 24 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. На улице по-прежнему будет прохладно, пройдут небольшие дожди.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия в Северной столице сформирует северо-восточная периферия циклона, смещающегося к югу вдоль западных границ России. Он станет причиной преимущественно облачной погоды»,- сообщил синоптик.

Температурный фон при этом изменится мало, и останется ниже положенных по климату значений.

Днем столбики термометров покажут +9…+11градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.

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