У метро «Ладожская» не смогли разъехаться «Ягуар» и «Тойота»

У метро «Ладожская» не смогли разъехаться «Ягуар» и «Тойота»
Проезжую часть не смогли поделить автомобили марок «Ягуар» и «Тойота Рав 4». Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 23 сентября около станции четвертой линии метро «Ладожская».

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить автомобили марок «Ягуар» и «Тойота Рав 4».

«У метро Ладожская поцеловались Ягуар и Рав 4», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Благодатной улицы и Московского проспекта произошло жесткое ДТП с участием легковых авто. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

авария дтп красногвардейский район


 

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