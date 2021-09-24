У метро «Ладожская» не смогли разъехаться «Ягуар» и «Тойота»

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Дорожный инцидент случился вечером 23 сентября около станции четвертой линии метро «Ладожская».
По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить автомобили марок «Ягуар» и «Тойота Рав 4».
«У метро Ладожская поцеловались Ягуар и Рав 4», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Благодатной улицы и Московского проспекта произошло жесткое ДТП с участием легковых авто. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.