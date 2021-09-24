На Эльбрусе завершилась операция по спасению альпинистов

На Эльбрусе завершилась операция по спасению альпинистов
Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Завершены работы по спасению группы альпинистов на горе Эльбрус. Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли.

«В 2 часа 45 минут поисково-спасательная операция группы альпинистов на горе Эльбрус завершена. Удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибло», — рассказали в ГУ МЧС.

Спасатели работали в сложнейших условиях при ураганном ветре, порывы которого достигали 40-70 метров в секунду, при этом шел сильный снег. Температура воздуха достигла -20 градусов. Видимость была не более 1 метра.

В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.

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