Среди погибших альпинистов на Эльбрусе оказалась петербурженка

Среди погибших альпинистов на Эльбрусе оказалась петербурженка
Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Среди пятерых альпинистов, которые погибли на Эльбрусе, оказалась жительница Петербурга.

Погибшей женщине было 32 года.

78.ru опубликовал список погибших альпинистов, застрявших накануне вечером на Эльбрусе:

Анна М, 1985 (Якутск) Вячеслав Б, 1982 (Тюмень) Елена Н, 1989 (Санкт- Петербург) Анастасия Ж, 1981 (Тольятти) Ирина Г , 1989 (Екатеринбург)

Госпитализированы трое спасённых петербуржцев. Ещё один пострадавший от медицинской помощи в стационаре отказался.

Напомним, группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 м. Они обратились в МЧС с просьбой о помощи после ухудшения погоды на Эльбрусе: ветер усилился до 40 м/с, температура упала до -20 градусов, а видимость не превышает метра. Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.

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