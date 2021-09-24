В Петербурге школьник отравился неизвестным веществом и попал в реанимацию

Очередное происшествие случилось в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в Шушарах неизвестным веществом отравился ребенок. Школьнику 10 лет. Его экстренно госпитализировали из школы. Сейчас он находится в реанимации.

Семья полная, характеризуется как благополучная. На учете никогда не состояла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга полицейские несовершеннолетний отравился лекарственными препаратами. По словам его родителей, малыш случайно наелся таблеток от давления. 15 августа в больницу из квартиры на Ленинградской улице госпитализировали двухлетнего мальчика. У ребенка врачи диагностировали отравление лекарственными препаратами, состояние оценивается как тяжелое. Семья полная, на учете не состоит. Проводится проверка.