В Петербурге сожитель домогался семилетней девочки

В Петербурге сожитель домогался семилетней девочки
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

В Петербурге задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Выборгского района Северной столицы поступило сообщение от 40-летней женщины. Она рассказала, что ее бывший сожитель изнасиловал ее 16-летнюю дочь и домогался ее семилетнюю дочь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Калининском районе Петербурга научный сотрудник Института «РАН» заявила в полицию, что к ее несовершеннолетней дочери в Сети приставал неизвестный. 45-летняя женщина, являющаяся младшим научным сотрудником Института «РАН», отправилась в отдел полиции. Гражданка рассказала, что некий мужчина общался с ее ребенком. Он писал ее дочери 2006 года рождения пошлые вещи в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, неизвестный склонят девочку к половой близости.

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