В Петербурге задержаны двое мужчин, которые открыли стрельбу по машинам

Инцидент произошел в среду, 22 сентября, у дома 23 по 2-й Комсомольской улице. Фото: скриншот Google Maps

Инцидент произошел в среду, 22 сентября, у дома 23 по 2-й Комсомольской улице. Фото: скриншот Google Maps

В Петербурге задержаны двое мужчин, которые стреляли из газового пистолета по машинам.

Инцидент произошел в среду, 22 сентября, у дома 23 по 2-й Комсомольской улице. Около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин идут и стреляют из травматического оружия по автомобилям.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, у дома 38 по 2-й Комсомольской улице были задержаны 38-летний и 33-летний подозреваемые. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.