В Москве открылись продажи iPhone 13

В Москве открылись продажи iPhone 13
Теперь иначе расположены камеры – они выстроены по диагонали. Фото: скриншот Apple

В Москве открылись продажи iPhone 13.

Долгожданное событие произошло для многих россиян. С сегодняшнего дня, 24 сентября, можно купить новую модель iPhone. Очередь за гаджетами начали занимать с часу ночи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее, Apple презентовала сразу несколько новых гаджетов. Это и iPhone 13, и iPad, и умные часы.

В целом iPhone 13 визуально похож на предыдущую модель, но разница в дизайне все равно имеется. Во-первых, диагональ хоть и осталась прежней, однако уменьшили экранный вырез. Во-вторых, теперь иначе расположены камеры – они выстроены по диагонали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple отказалась от гаджетов с памятью 64 Гб, теперь минимальная емкость составит 128 Гб. Компания увеличила емкость аккумулятора – смартфон может работать без зарядки на 1,5 часа дольше, чем iPhone 12.

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