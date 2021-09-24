29 сентября состоится первое заседание ЗакСа Петербурга седьмого созыва

29 сентября состоится первое заседание ЗакСа Петербурга седьмого созыва
Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Фото: пресс-служба ЗакСа

29 сентября состоится первое заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Согласно закону заседание откроет старейший депутат петербургского парламента.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Результаты голосования утверждены решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 282-3 и 282-4. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге аннулировали итоги выборов в Госдуму на семи участках. В целом выборы прошли спокойно, но без инцидентов не обошлось. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина сегодня, 22 сентября, подробно рассказал о зафиксированных в городе нарушениях во время выборов в Госдуму и ЗакС во время пресс-конференции в Доме журналиста.

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