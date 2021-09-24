Под Сясьстроем перевернулся микроавтобус, водитель погиб

Под Сясьстроем перевернулся микроавтобус, водитель погиб
Водитель погиб. Фото: Pixabay

В Волховском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 23 сентября на 132 км трассы «Кола».

По предварительной информации, мужчина 1968 года рождения в Сясьстрое на улице Советская, 34-57, управляя микроавтобусом «Форд Транзит» по неустановленной причине съехал с дороги в правый кювет.

Машина в итоге опрокинулась. В результате происшествия водитель погиб на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозеоском шоссе полдня лежит перевернутый «Солярис». В данный момент неизвестно, все ли в порядке с водителем, который находился внутри машины.

авария Волховский район дтп


 

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