Под Сясьстроем перевернулся микроавтобус, водитель погиб

В Волховском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 23 сентября на 132 км трассы «Кола».

По предварительной информации, мужчина 1968 года рождения в Сясьстрое на улице Советская, 34-57, управляя микроавтобусом «Форд Транзит» по неустановленной причине съехал с дороги в правый кювет.

Машина в итоге опрокинулась. В результате происшествия водитель погиб на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозеоском шоссе полдня лежит перевернутый «Солярис». В данный момент неизвестно, все ли в порядке с водителем, который находился внутри машины.