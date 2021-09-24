В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде культурных ценностей

СК завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении восьми контрабандистов, в том числе эксперта по культурным ценностям. Их обвиняют в незаконном перемещение через таможенную границу антиквариата и даче взятки должностному лицу.

Обвиняемая группа людей незаконно ввозила редкие произведения искусства на территорию России через Шкиперский таможенный пост. Один из контрабандистов передавал взятки должностному лицу Шкиперского таможенного поста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бывшего замначальника таможенного поста приговорили в четырем годам и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Его также лишили права занимать определенные должности на пять лет и обязали выплатить штраф 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец предстанет перед судом за ДТП, в котором тяжело пострадала пассажирка.