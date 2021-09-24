В Ленобласти сотрудник РЖД попался на взятке

В Ленинградской области должностному лицу ОАО «РЖД» предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере.

Как полагает следствие, в августе должностное лицо за заключение договора между ОАО «РЖД» и коммерческой организацией, высказал требования в адрес руководства коммерческой организации о перечислении денежных средств в размере 2 млн рублей на расчетные счета подконтрольных взяткополучателю юридических лиц под видом оплаты по фиктивным договорам на оказание услуг и поставку материалов.

Потом обвиняемый вместе с группой лиц изготовил от имени подконтрольных организаций документацию бухгалтерского учета и передал на подписание руководству коммерческой организации.

После подписания указанных документов и договора с ОАО «РЖД» получил на расчетный счет одной из подконтрольных организаций часть взятки в сумме 250 тыс. рублей. Остальные деньги они не успели получить, так как были задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудник УСБ вступил в преступный сговор с женщиной и потребовал от гендиректора одной из организаций взятку в размере 20 млн рублей. За деньги оперуполномоченный пообещал проследить, чтобы во время налоговой проверки в организации не были выявлены нарушения.