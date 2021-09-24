Альпинисты оказались на Эльбрусе в бурю: пятеро погибли, среди них петербурженка

В четверг, 23 сентября, сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасали группу из 20 альпинистов, попавших в сильную бурю во время восхождения на Эльбрус — ветер достигал 70 м/с. Выжили только 14 человек, среди погибших — 32-летняя петербурженка.

Группа состояла из четверых профессионалов, двух лидеров и двух помощников, а также 16 участников-любителей. Изначально в группе было 23 человека, но четверо от похода отказались. Все альпинисты были старше 30 лет и приехали из разных уголков России — Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Якутии, Петербурга, Тольятти и Новороссийска. Из Северной столицы было восемь туристов.

Как рассказывают организаторы похода в группе «Эльбрус — восхождение в 2021» во «ВКонтакте», погода изменилась непредсказуемо. Примерно к 10 часам утра группа оказался на плато вершины и все шло штатно, но одна из участниц — 32-летней петербурженке, — пожаловалась на ухудшение самочувствия, и было принято решение спустить девушку вниз. С ней отправился один из помощников, а туристы продолжили восхождение.

Уже через 10-15 минут после того, как двое участников начали спуск, как рассказывают организаторы, на горе резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и «разразился небывалый шторм» — видимость составляла всего около полуметра. Уже через час после спуска, достигнув конечной точки, девушка, которой стало плохо, умерла на руках у гида.

Еще несколько часов мужчина ждал возвращения остальных участников и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере, после чего принял решение завершить спуск самостоятельно — он первым добрался до цивилизации и смог сообщить координатору о трагедии.

Координатор, в свою очередь, позвонила спасателям, которые развернули поисковую операцию. К этому моменту группа находилась на высоте 5 400 м и была разделена на «быстрых» и «медленных», что осложняло работу МЧС — им пришлось прочесывать местность, начиная с высоты 5 000 м. Погода оставалось опасной для жизни: порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура воздуха — -20°C. Шел мокрый снег, и видимость не превышала 1 метра. В спасении альпинистов участвовали 69 человек и 16 единиц спецтехники.

Поиски и эвакуация заняли около семи часов. Пока участники продолжали спуск и ждали спасателей, один из них сломал ногу, а трое скончались от переохлаждения. Еще двоих успели дотащить живыми, но без сознания, до станции Гарабаши на высоте 3 900 м, где оба скончались не приходя в сознание.

Известно, что из 15 спасенных 11 госпитализированы с обморожениями и другими травмами, они находятся в средне-тяжелом состоянии. В МЧС также сообщают, что к спуску тел троих погибших приступят уже сегодня.

Тем временем в Следственном комитете завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.