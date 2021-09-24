Насмерть сбившего женщину на Пограничника Гарькавого водителя задержали

Насмерть сбившего женщину на Пограничника Гарькавого водителя задержали
Очевидцы отмечают слишком высокую скорость машины. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Водителя, вбившего женщину-пешехода с собакой на улице Пограничника Гарькавого задержали в Северной столице. Машину «Volkswagen» нашли в одном из дворов в юго-западе Петербурга недалеко от места ДТП.

28-летний водитель-лихач скрыться не успел. По местоположению машины его также быстро нашли и задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось на «зебре». Очевидцы отмечают слишком высокую скорость машины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Дорожный инцидент случился утром 24 сентября на повороте по стрелке с проспекта Науки на улицу Руставели. По словам очевидцев, фура зацепила автомобиль марки «Киа». В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что участники аварии пытаются разобраться в ситуации.

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Насмерть сбившего женщину на Пограничника Гарькавого водителя задержали
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