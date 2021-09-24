ЦИК направила в СК и прокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге

Наблюдение за выборами в этом году усложнилось тем, что они проходили в три дня - с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Наблюдение за выборами в этом году усложнилось тем, что они проходили в три дня - с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в Госдуму и Заксобрание в Петербурге вновь не прошли без громких нарушений. Центризбирком обязал окружные комиссии города немедленно обратиться в суд для отмены итогов голосования на нескольких избирательных участках. Кроме того, горизбирком Северной столицы должен уволить двух председателей ТИК.

Разбирательство проходит на серьезном уровне — материалы о выявленных нарушениях ЦИК России направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

Напомним, что по итогам выборов в Петербурге на семи избирательных участках признали недействительными результаты голосования за депутатов в Госдуму, а за парламентариев — на шести участках. Члены Горизбиркома отмечают, что все прошло спокойно и большая часть сообщений о нарушениях не подтвердилась, но представители ЦИК, похоже, иного мнения. В Москве настроены серьезно и недовольны происходящим в Северной столице.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вновь заговорила о необходимости масштабного обновления избирательной системы в Петербурге.

«Долгое время мы пытались до этих выборов оздоровить избирательную систему Петербурга. Трижды ставили «неуд» городской избирательной комиссии. После безобразных выборов 2019-го года пытались делать все возможное, чтобы обновить состав комиссии. К сожалению, не получили ни понимания, ни поддержки», — подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что в городе, по её мнению, действует «пятая колонна», которая не заинтересована в выявлении нарушении. Как отметила глава ЦИК, на одном-двух избирательных участках могут даже возбудить уголовное дело.

«Ни одно из нарушений не останется без самой жесткой реакции ЦИК, чтобы впредь неповадно было», — пригрозила председатель комиссии.