Express: боль в спине может быть предупреждающим признаком рака у человека

Express: боль в спине может быть предупреждающим признаком рака у человека
К другим признакам онкологии органа относятся: боль потеря веса, в животе после приема пищи,  постоянное вздутие живота. Фото: unsplash

Британские ученые рассказали о признаках развития злокачественные опухоли кишечника, которые часто маскируются под другие заболевания.

Врачи отмечают, важно вовремя понять о наличии болезни кишечника и приступить к его лечению – рак кишечника на ранней стадии обычно хорошо поддается терапии. Об этом сообщает Express.

Одним из признаков рака, который можно перепутать с другими, является боль в спине. Зачастую спина начинает болеть при непроходимости кишечника. К другим признакам онкологии органа относятся: боль потеря веса, в животе после приема пищи, постоянное вздутие живота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам назвали три симптома «незаметного» поражения организма раком. После обнаружения таких симптомов болезни возможно лечиться поздно. Скорее всего, это уже третья или четвертая стадии рака.

боль в спине британские ученые кишечник признаки рак


 

Новости партнеров
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Express: боль в спине может быть предупреждающим признаком рака у человека
ЦИК направила в СК и прокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
Коронавирус унес жизни еще 59 петербуржцев за сутки
В Петербурге зафиксировано 1874 новых случаев коронавируса
В Петербурге на выходных ожидается дождь
Мальта разрешила въезд россиянам, привитым одобренной в Европе вакциной
Насмерть сбившего женщину на Пограничника Гарькавого водителя задержали
Альпинисты оказались на Эльбрусе в бурю: пятеро погибли, среди них петербурженка