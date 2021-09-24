Express: боль в спине может быть предупреждающим признаком рака у человека

К другим признакам онкологии органа относятся: боль потеря веса, в животе после приема пищи, постоянное вздутие живота. Фото: unsplash

К другим признакам онкологии органа относятся: боль потеря веса, в животе после приема пищи, постоянное вздутие живота. Фото: unsplash

Британские ученые рассказали о признаках развития злокачественные опухоли кишечника, которые часто маскируются под другие заболевания.

Врачи отмечают, важно вовремя понять о наличии болезни кишечника и приступить к его лечению – рак кишечника на ранней стадии обычно хорошо поддается терапии. Об этом сообщает Express.

Одним из признаков рака, который можно перепутать с другими, является боль в спине. Зачастую спина начинает болеть при непроходимости кишечника. К другим признакам онкологии органа относятся: боль потеря веса, в животе после приема пищи, постоянное вздутие живота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам назвали три симптома «незаметного» поражения организма раком. После обнаружения таких симптомов болезни возможно лечиться поздно. Скорее всего, это уже третья или четвертая стадии рака.