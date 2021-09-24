Станцию метро «Зенит» откроют для болельщиков в день матча

Станцию метро «Зенит» откроют для болельщиков в день матча
Станция метро "Зенит". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Вестибюль 1 станции метро «Зенит» петербургского метрополитена будет открыт для пассажиров на один день 25 сентября.

По данным пресс-службы городской подземки, оба вестибюля будут работать с 5:41 до 0:38.

Напомним, в субботу, 25 сентября, петербургский «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив», пассажиров разрешили спуститься в подземку с 15 часов дня и до позднего вечера, чтобы футбольные фанаты смогли попасть на игру.

"Зенит" крылья советов станция зенит


 

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