Станцию метро «Зенит» откроют для болельщиков в день матча

Вестибюль 1 станции метро «Зенит» петербургского метрополитена будет открыт для пассажиров на один день 25 сентября.
По данным пресс-службы городской подземки, оба вестибюля будут работать с 5:41 до 0:38.
Напомним, в субботу, 25 сентября, петербургский «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив», пассажиров разрешили спуститься в подземку с 15 часов дня и до позднего вечера, чтобы футбольные фанаты смогли попасть на игру.