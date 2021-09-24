В Ленобласти еще 227 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 227 человек заболели коронавирусом
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 227 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 67 776 случаев ковида. При этом выздоровели 51 483 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1874 случаев. На первом Москва — 2893 случая. На третьем месте Московская область — 1008.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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