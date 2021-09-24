На перекрёстке Пискаревского и улицы Жукова столкнулись фура и легковушка

В пятницу, 24 сентября, в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля.
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Пискаревского и улицы Жукова.
По словам очевидцев, фура решила сдать назад и въехала в Opel Corsa.
«На перекрёстке Пискаревского и ул. Жукова фура с прицепом решила сдать назад и слегка забодала корсу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
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