На перекрёстке Пискаревского и улицы Жукова столкнулись фура и легковушка

На перекрёстке Пискаревского и улицы Жукова столкнулись фура и легковушка
Место происшествия. Фото: /vk.com/spb_today

В пятницу, 24 сентября, в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Пискаревского и улицы Жукова.

По словам очевидцев, фура решила сдать назад и въехала в Opel Corsa.

«На перекрёстке Пискаревского и ул. Жукова фура с прицепом решила сдать назад и слегка забодала корсу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мотоцикл столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Предположительно, он был пьян.

авария дтп калининский район


 

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