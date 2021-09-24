В Петербурге избрали меру пресечения медсестре, привязавшей к стулу сироту

В Петербурге избрали меру пресечения медсестре, привязавшей к стулу сироту
Ребенка привязывали колготками к стулу и кроватке. Фото: скриншот "Вконтакте" в аккаунте Анны Митяниной

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу медсестры Детской инфекционной больницы № 3 Елены Соловьевой.

По версии следствия, в период с 3 по 10 сентября Соловьева и иные неустановленные лица из числа сотрудников в туберкулезном отделении медучреждения привязывали колготками к стулу и кроватке трехлетнего мальчика, чьи мама и папа лишены родительских прав. Такие меры были приняты, чтобы малыш не убегал.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, 22 сентября женщине было предъявлено обвинение в истязании трехлетнего ребенка. С предъявленным обвинением она не согласна.

Суд следствию отказал, избрав запрет определенных действий по 23 ноября.

Напомним, о том, как обращаются в медучреждении с малышом-сиротой, рассказала в своем Instagram петербургский блогер, шокированная увиденным. Мальчика привязывали к стулу, не обращали на него внимания, старались не подходить и не брать на руки. Девушка запечатлела происходящее на видео, поделившись кадрами со своей аудиторией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело сироты, привязанного к стулу из-за нехватки медработников, теперь контролирует Бастрыкин.

новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга


 

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