В Ленобласти в субботу ожидаются дожди и до +11 градусов

В субботу, 25 сентября, в Петербурге ожидается с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов ночью пройдет небольшой дождь, утром, днём, дождь, местами небольшой.

Ветер ночью юго-восточного и южного направлений подует со скоростью 4-9 метров в секунду, днём переменный, скорость его порывов будет достигать 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +3…+8 градусов, местами похолодает до +1 градусов, днём столбики термометров покажут +6…+11 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода. На это повлияет передняя часть атлантического циклона.