Петербургская прокуратура возбудила дело о служебном подлоге на ГУДП «Центр»

Петербургская прокуратура возбудила дело о служебном подлоге на ГУДП «Центр»
Расследование продолжается. Фото: pixabay

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности СПб ГУДП «Центр».

Проверка показала, что должностные лица учреждения с мая по сентябрь 2021 года составляли подложные документы о работе на предприятии сотрудника, а также об оплате его труда. При этом работник фактически возложенные на него трудовые обязанности не осуществлял.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате материалы проверки были направлены в следственный орган. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге экс-полицейских осудили за подлог и превышение полномочий.

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Петербургская прокуратура возбудила дело о служебном подлоге на ГУДП «Центр»
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