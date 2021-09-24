Петербургская прокуратура возбудила дело о служебном подлоге на ГУДП «Центр»

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности СПб ГУДП «Центр».

Проверка показала, что должностные лица учреждения с мая по сентябрь 2021 года составляли подложные документы о работе на предприятии сотрудника, а также об оплате его труда. При этом работник фактически возложенные на него трудовые обязанности не осуществлял.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате материалы проверки были направлены в следственный орган. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге экс-полицейских осудили за подлог и превышение полномочий.