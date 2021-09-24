Спасателей Эльбрусского отряда МЧС России наградили за вызволение альпинистов

Спасателей, участвовавших в вызволении группы альпинистов, застрявших на высоте 5,4 километра на Эльбрусе, представят к государственным и ведомственным наградам.

«Спасателей эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, участвовавших в работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Напомним, 23 сентября, сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасали группу из 19 альпинистов, попавших в сильную бурю во время восхождения на Эльбрус — ветер достигал 70 м/с. Выжили только 14 человек, среди погибших — 32-летняя петербурженка.

Спасатели работали в сложнейших условиях при ураганном ветре, порывы которого достигали 40-70 метров в секунду, при этом шел сильный снег. Температура воздуха достигла -20 градусов. Видимость была не более 1 метра.

В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.