ДТП на Энгельса остановило движения трамваев

В пятницу, 24 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась трамвайная пробка.
По словам очевидцев, легковой автомобиль Skoda оказался на трамвайных путях. За рулем, как пишут свидетели инцидента находилась женщина. В результате аварии общественный транспорт не может проехать.
«Женщина на Шкоде остановила движение трамваев на Энгельса у 85 дома», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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