ДТП на Энгельса остановило движения трамваев

ДТП на Энгельса остановило движения трамваев
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 24 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась трамвайная пробка.

По словам очевидцев, легковой автомобиль Skoda оказался на трамвайных путях. За рулем, как пишут свидетели инцидента находилась женщина. В результате аварии общественный транспорт не может проехать.

«Женщина на Шкоде остановила движение трамваев на Энгельса у 85 дома», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мотоцикл столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Предположительно, он был пьян.

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