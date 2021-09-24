На берегу Смоленки сносят многолетний недострой: фоторепортаж Gazeta.SPb

На Васильевском острове приступили к сносу здания на улице Беринга, 27, которое долгие годы мешало местным жителям любоваться берегами Смоленки. Постройку еще в 2009-м планировали реконструировать, но тщетно.

Работы по демонтажу начались ранним утром 23 сентября. Строительную технику заметили не только местные жители, но и корреспондент Gazeta.SPb.

По информации администрации Василеостровского района, на данный момент земельный участок принадлежит ООО «Специализированный застройщик «Страна Беринга». Согласно информации Госстройнадзора Петербурга, владелец сменился в августе этого года.

Первоначально на этом месте планировалось возвести административное здание и многоквартирный жилой дом, но проект был заморожен. Еще в 2009-м году ООО «Невис-Комплекс» намеревалась реконструировать недострой в бизнес-центр, но и тут на пути организации встали различные сложности.

Жилой дом с офисными помещениями хотела разместить в здании компания «ЖК-Развитие» в 2016 году, но попытка не увенчалась успехом, как и аналогичное намерение ООО «Специализированный застройщик «Глобус» в 2017 году. Что появится на этом участке многострадальной набережной Смоленки, пока можно только гадать.