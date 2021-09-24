В Роспотребнадзоре заявили об уникальной ситуации по гриппу в России

По словам Поповой, первые случаи заражения выявили еще летом. Фото: kremlin.ru

По словам Поповой, первые случаи заражения выявили еще летом. Фото: kremlin.ru

В России наблюдается уникальная ситуация с сезонным гриппом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, первые случаи заражения в стране выявили еще в конце июля. Попова подчеркнула, что этот год стал уникальным из-за такой ранней статистики.

Как сообщил ТАСС, глава Роспотребнадзора также отметила, что групповые случае заболеваемости фиксировались в России в августе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России к 21 сентября вакцинацию от гриппа прошли почти 5% граждан.