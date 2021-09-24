Названа одна из причин трагедии на Эльбрусе

Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Руководитель северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский предположил, что одной из причин трагедии с альпинистами на Эльбрусе стало игнорирование прогнозов погоды.

«Игнорирование прогнозов погоды в данном случае — это уже однозначно. То есть люди понадеялись «на авось». Отсутствие опыта самоспасения, ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: «нужны спасатели», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли. Среди погибших есть жительница Петербурга.

Напомним, 23 сентября, сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасали группу из 19 альпинистов, попавших в сильную бурю во время восхождения на Эльбрус — ветер достигал 70 м/с.

Спасатели работали в сложнейших условиях при ураганном ветре, порывы которого достигали 40-70 метров в секунду, при этом шел сильный снег. Температура воздуха достигла -20 градусов. Видимость была не более 1 метра.

В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.