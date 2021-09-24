Приневская улица превратилась в большую свалку: власти обещают убрать мусор к 15 октября

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее стихийную свалку на Приневской улице в Невском районе Петербурга. Строительный мусор, мебель, одежда выброшены прямо на проезжую часть — на этом участке трудно даже пройти.

Кадры стихийной свалки запечатлела местная жительница, которая поделилась своим возмущением в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам петербурженки, мусор привозят тайно, по ночам — возможно, чтобы никто не помешал совершению правонарушения. «Каждое утро наваливают. Дороги вообще не осталось», — восклицает женщина.

Комментаторы присоединяются к возмущению горожанки и связывают ситуацию с тем, что «выборы закончились». «Выборы кончились ,теперь точно никого не дождётесь», — сетуют интернет-пользователи. Впрочем, есть так, кто справедливо отмечает, что ответственность за свалку лежит не только на властях. «Так свалки же люди создают, надо с этого начать, что за свиньи выкидывают там мусор», — подчеркивают участники группы.

Редакция Gazeta.SPb связалась с администрацией Невского района и получила официальный комментарий.

«Территория вдоль улицы Приневской является одной, из наиболее подверженных к образованию свалок», — отмечают в администрации. «За последний год администрация Невского района уже трижды убирала отсюда мусор. Мы неоднократно направляли обращения в полицию для принятия необходимых мер по установлению личностей правонарушителей, сбросивших отходы, также предлагали внести данный адрес в маршрут патрулирования. Данная свалка включена в адресную программу и будет ликвидирована в срок до 15 октября этого года.»

До 15 октября осталось ровно три недели: остается надеяться, что дорогу для машин и пешеходов освободят раньше, а правонарушителей найдут и привлекут к ответственности.