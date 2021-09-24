Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом

Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после &#171;Спутника V&#187; можно любым препаратом
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проводить ревакцинацию после «Спутника V» можно любым препаратом, однако за побочные эффекты будет нести ответственность производитель второй вакцины.

«С любой <…> широко используемой вакциной, которая на сегодняшний день прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с AstraZeneca»,- приводит его слова ТАСС.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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