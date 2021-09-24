Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга

Ряд руководителей исполнительных органов государственной власти Петербурга освобождены от должности. Такое распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Так, в соответствующем распоряжении указаны вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, работающий в должности с июля 2020 года, и вице-губернатор города Николай Бондаренко, который занимал свой пост с июня 2015 года.

Также свои посты покинули председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал о росте доходов города в 2021 году. Он отменил, что экономика наконец восстановилась.