ЦИК отправил в СК и Генпрокуратуру дела о нарушениях на выборах в Петербурге

ЦИК отправил в СК и Генпрокуратуру дела о нарушениях на выборах в Петербурге
Элла Памфилова. Фото: пресс-служба ЦИК России

Центральная избирательная комиссия направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру дела по нескольким нарушениям, произошедшим на выборах в Петербурге.

Об этом сообщила сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в четверг, 23 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что международные наблюдатели не заметили нарушений на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге аннулировали итоги выборов в Госдуму на семи участках.

выборы генпрокуратура панфилова ск цик


 

Новости партнеров
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦИК отправил в СК и Генпрокуратуру дела о нарушениях на выборах в Петербурге
Под Сясьстроем микроавтобус оказался в кювете: водитель погиб на месте
Комиссия СПбГУ осудила действия студента-политолога, предлагавшего ...
Беглов: Петербург на 100% готов к отопительному сезону
Пермский вуз, где произошла стрельба, перейдет на дистанционный режим обучения
В Ленобласти родителей заподозрили в покушении на убийство дочери
У военкомата в Выборге поколотили и ограбили двух друзей
Власти Ленобласти заявили о снижении темпов вакцинации от COVID