ЦИК отправил в СК и Генпрокуратуру дела о нарушениях на выборах в Петербурге

Центральная избирательная комиссия направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру дела по нескольким нарушениям, произошедшим на выборах в Петербурге.

Об этом сообщила сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в четверг, 23 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что международные наблюдатели не заметили нарушений на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге аннулировали итоги выборов в Госдуму на семи участках.