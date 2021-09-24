Дорожные работы на Кантемировском мосту изменят маршрут троллейбусов

Дорожные работы на Кантемировском мосту изменят маршрут троллейбусов
На Кантемировском мосту в Петербурге проведут дорожные работы. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Жителей Северной столицы предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта на Кантемировском мосту.

Дорожные работы на переправе будут проводиться с 27 сентября по 10 октября, на участке будет заменен асфальт. В связи с этим вносится изменение в трассу троллейбусного маршрута № 31.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, троллейбусы №31 будут следовать от конечной остановки “Северный проспект” по действующей трассе до площади Академика Климова.

Схема движения. Фото: сайт администрации Петербурга

Движение автобусов № 185 в этот период будет усилено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 25 сентября по 19 ноября водители столкнуться с неудобствами по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта вплоть до железнодорожного переезда. Рабочие начнут ремонтировать дорожное покрытие.

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Дорожные работы на Кантемировском мосту изменят маршрут троллейбусов
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