Суд арестовал отца полуживого двухмесячного младенца из Гатчины

Суд арестовал отца полуживого двухмесячного младенца из Гатчины
Решением суда мужчина арестован. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Гатчинском районе Ленобласти отцу младенца, подозреваемому в покушении на убийство малолетней дочери, избрали меру пресечения.

По данным следствия, в ночь с 21 на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями доставили девочку 2021 года рождения. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по данному факту.

Как сообщили в СК по региону, подозреваемого 1998 года рождения арестовали.

Сбор доказательств вины подозреваемого продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родителей малышки рассказали, что девочка начала беспричинно синеть. Что касается травм ребенка, то родственники не знают, каким образом малютка могла их получить.

арест гатчина младенец


 

Новости партнеров
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд арестовал отца полуживого двухмесячного младенца из Гатчины
Дорожные работы на Кантемировском мосту изменят маршрут троллейбусов
Водитель автобуса решил не пропускать скорую на Большом проспекте П.С.
Телеканал «ЛенТВ24» стал призером российского конкурса «МедиаБренд-2021»
Приневская улица превратилась в большую свалку: власти обещают убрать мусор ...
Глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге
Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга
Медики и спасатели прибыли к раскуроченным в ДТП машинам на Краснофлотском