Суд арестовал отца полуживого двухмесячного младенца из Гатчины

В Гатчинском районе Ленобласти отцу младенца, подозреваемому в покушении на убийство малолетней дочери, избрали меру пресечения.

По данным следствия, в ночь с 21 на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями доставили девочку 2021 года рождения. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по данному факту.

Как сообщили в СК по региону, подозреваемого 1998 года рождения арестовали.

Сбор доказательств вины подозреваемого продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родителей малышки рассказали, что девочка начала беспричинно синеть. Что касается травм ребенка, то родственники не знают, каким образом малютка могла их получить.