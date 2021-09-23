Жители Гатчины подозреваются в покушении на убийство младенца

В Гатчинском районе по подозрению в покушении на убийство младенца задержаны мать и отец ребенка.

Об этом стало известно в четверг, 23 сентября. В настоящее время мужчина 1998 г.р. и женщина 1992 г.р. задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, в настоящее время выполняются необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями поступила девочка 2021 года рождения.

По словам родителей малышки, девочка начала беспричинно синеть. Что касается травм ребенка, то родственники не знают, каким образом малютка могла их получить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гатчинская городская прокуратура проводит проверку по факту получения травм младенцем.