В Петербурге скорые холода отключат фонтаны

В Петербурге скорые холода отключат фонтаны
Фонтаны Петербурга еще немного поработают. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В городе на Неве походит время, когда сезон фонтанов заканчивается. Незадолго до холодов их начнут отключать.

«Водоканал» Петербурга рассказал горожанам, когда в городе перестанут работать фонтаны. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как только в Северную столицу нагрянут настоящие холода, специалисты остановят подачу воды в фонтанах. Это делается для того, чтобы низкие температуры не повредили оборудование, поэтому его следует снять.

Однако о точной дате в «Водоканале» не рассказали. У гостей и жителей Петербурга есть еще время, чтобы увидеть последние дни работы фонтанов в этом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» назвал причину затопления парковки на Заневском проспекте.

«Водоканал Петербурга» новости СПб фонтаны


 

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