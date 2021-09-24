В понедельник вечером из Пулково задерживают 4 рейса

В понедельник, 24 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Москвы, Краснодара. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
С вылетом задерживаются рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 20:55, однако вылет сдвинули на 20:25.
Далее с опозданием вылетят два рейса до Москвы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 19:30 и в 21:30.
Позднее, чем планировалось полетит самолет во Краснодара. Судно должно было подняться еще в 19:30.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из аэропорта Пулково открываются прямые рейсы в Дубай.