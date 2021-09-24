В понедельник вечером из Пулково задерживают 4 рейса

В Пулково задержали четыре рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали четыре рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 24 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Москвы, Краснодара. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 20:55, однако вылет сдвинули на 20:25.

Далее с опозданием вылетят два рейса до Москвы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 19:30 и в 21:30.

Позднее, чем планировалось полетит самолет во Краснодара. Судно должно было подняться еще в 19:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из аэропорта Пулково открываются прямые рейсы в Дубай.