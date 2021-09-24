ФК «Барселона» пытается заполучить нового тренера вместо голландца Кумана

Руководство команды собирается уволить голландского специалиста Роналда Кумана.

Об этом сообщает Sports.ru.

В связи с этим «Барса» контактирует с Роберто Мартинесом, который возглавляет сборную Бельгии. Испанцу сообщили, что он является главным кандидатом на пост тренера каталонцев. Представляется, что Мартинес заинтересован в возможности прийти в «Барсу», о чем он сообщил руководителям бельгийского футбола.

В то же время тренер не хочет покидать сборную до матчей Лиги наций. Ведь 7 октября Бельгия сыграет со сборной Франции в полуфинале турнира, а 10-го числа состоятся финал и матч за 3-е место.

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