В Петербурге неизвестные в масках и с оружием украли из банка 2 млн рублей

В Петербурге неизвестные в масках и с оружием украли из банка 2 млн рублей
Банк на проспекте Большевиков ограбили. Фото: pixabay.com

В Северной столице злоумышленники надели маски, взяли оружие и ограбили отделение российского банка.

Происшествие случилось в Невском районе Северной столицы. Два вооруженных человека ворвались в банк на проспекте Большевиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

Отделение 24 сентября, в 11 утра, лишилось довольно крупной суммы денег — 2 млн рублей.

Грабителям удалось скрыться. К их поискам подключили экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Личности преступников устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга у начальника отдела экономической экспертизы Публичного акционерного общества украли из квартиры 10,5 млн рублей и 5500 евро.

новости СПб ограбление банка происшествие проспект большевиков


 

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