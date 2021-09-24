В Петербурге неизвестные в масках и с оружием украли из банка 2 млн рублей

В Северной столице злоумышленники надели маски, взяли оружие и ограбили отделение российского банка.

Происшествие случилось в Невском районе Северной столицы. Два вооруженных человека ворвались в банк на проспекте Большевиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

Отделение 24 сентября, в 11 утра, лишилось довольно крупной суммы денег — 2 млн рублей.

Грабителям удалось скрыться. К их поискам подключили экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Личности преступников устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга у начальника отдела экономической экспертизы Публичного акционерного общества украли из квартиры 10,5 млн рублей и 5500 евро.