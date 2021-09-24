Андрей Радин стал гендиректором радиостанции «Эхо Петербурга»

Должность генерального директора «Эха Петербурга» занял глава Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин.

Об этом сообщает «Фонтанка», 24 сентября, ссылаясь на слова самого Радина.

Пост гендиректора получил председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Андрей Радин. Так решило собрание акционеров ООО «ПЦ «Музыкальная Фактория».

По словам Радина, ему, как новому руководителю, необходимо вывести станцию на совершенно другой уровень. Кроме этого, задачей нового директора является укрепление позиций станции на рынке как эффективного и надежного партнера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главу радио «Эрмитаж» признали банкротом. Теперь радио может прекратить свое существование в связи с финансовыми трудностями.