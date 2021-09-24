На Невском проспекте среди ночи произошла авария, есть пострадавшие

На довольно оживленном участке дороги Невского проспекта произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 78.ru 25 сентября, в Петербурге авария при участии четырех машин случилась уже ночью.

В результате столкновения серьёзные повреждения получил автомобиль каршеринга и «Ауди». Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали два человека, находившиеся в каршеринге.

Кроме этого, снесено ограждение у пешеходной зоны. По тротуару разбросаны куски от машин.

Судя по кадрам, на место аварии уже прибыло несколько машин Госавтоинспекции, которые помогают регулировать движение по Невскому проспекту, а также автомобили МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей на Наличной улице.